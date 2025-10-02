Puerto Esperanza convoca a una reunión vecinal tras el crimen de la enfermera.

La Municipalidad de Puerto Esperanza convocó a una reunión vecinal e interinstitucional para el próximo lunes 6 de octubre, a las 18.30, en el salón cultural de la ciudad. La iniciativa surge ante la creciente preocupación por la inseguridad, en especial tras el asesinato de una enfermera ocurrido el pasado 26 de septiembre, hecho que conmocionó a la comunidad.

Desde el Ejecutivo local manifestaron repudio a los recientes episodios de violencia y reafirmaron el compromiso con la seguridad, la paz social y el respeto como valores fundamentales para la convivencia.

La reunión contará con la participación de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, directivos de instituciones educativas y religiosas, integrantes de distintas áreas municipales, concejales, padres y vecinos. El objetivo es trabajar de manera conjunta en la prevención del delito y en la generación de acciones que aporten a la tranquilidad de la población.

El caso de la enfermera no solo generó consternación en Puerto Esperanza, sino que encendió nuevas alarmas en torno al consumo problemático de drogas, luego de que el acusado del crimen declarara haber actuado bajo los efectos de estupefacientes. Esta problemática, que afecta a distintos puntos de la provincia, también está vinculada al aumento de hechos delictivos asociados a robos menores para la obtención de sustancias.

