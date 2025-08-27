Puerto Esperanza avanza con obras viales y alumbrado público.

La localidad de Puerto Esperanza avanza con distintos trabajos de infraestructura destinados a mejorar la circulación y el bienestar de la comunidad, especialmente en las zonas más afectadas por las lluvias. El plan contempla obras de entoscado, empedrado, drenajes y colocación de tubos para entubados, además de la incorporación de iluminación en sectores donde no había alumbrado público.

En el barrio El Triunfo ya se completaron más de 27 cuadras con entoscado, mientras que actualmente se trabaja en el barrio El Progreso y se proyectan intervenciones en Bellavista, San José y Las Colonias. Todas estas tareas se realizan con recursos propios del municipio, que también avanza en el acopio de piedra para futuras obras de empedrado.

El plan incluye además obras hidráulicas estratégicas: en la calle Fray Luis Beltrán se ejecutará un entubado con más de 15 tubos de 0,80 metros de diámetro, mientras que en la Colonia Esperanza Centro ya se instalaron 16 tubos de 1,20 metros para facilitar el acceso de los colonos y la salida de la producción agrícola, principalmente mandioca y yerba mate.

En paralelo, se trabaja en el mantenimiento de caminos terrados y en la implementación de un sistema de drenaje que permite mejorar la transitabilidad luego de las lluvias.