Propuesta de amor en la Garganta del Diablo: un colombiano pidió casamiento en las Cataratas del Iguazú.

Un momento cargado de emoción y romanticismo se vivió en las Cataratas del Iguazú, cuando un joven colombiano sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio en la icónica Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Iguazú y parte de las Nuevas Siete Maravillas de la Naturaleza.

El protagonista fue Andrés Equeda Hernández, quien había planificado la sorpresa con anticipación. Mientras la pareja disfrutaba de un paseo por el circuito de las cataratas, el joven eligió el punto más emblemático del lugar para arrodillarse y pedirle casamiento a su novia, María Alejandra Ramírez de la Cruz.

Sorprendida y visiblemente emocionada, la joven respondió que sí, sellando un momento que quedará grabado para siempre en la historia de la pareja. Tras la propuesta, ambos continuaron recorriendo el parque y disfrutando de una jornada que se volvió aún más especial.

Las Cataratas del Iguazú, con más de 275 saltos de agua, una exuberante flora y fauna y paisajes imponentes, se consolidan como un destino turístico de ensueño que atrae visitantes de todo el mundo. Dentro del parque, la Garganta del Diablo se destaca como el sitio más emblemático, elegido con frecuencia para celebraciones y momentos únicos.

Al respecto, el presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú (Iturem), Leopoldo Lucas, destacó el valor del destino: “Queremos destacar a Iguazú como un destino turístico de excelencia, que ofrece experiencias inolvidables para todos los visitantes. La propuesta de matrimonio en la Garganta del Diablo es un ejemplo de cómo Iguazú puede ser el escenario perfecto para momentos especiales”.

De esta manera, las Cataratas del Iguazú vuelven a demostrar su versatilidad: un lugar que deslumbra por su belleza natural, invita a la aventura, ofrece calidez humana y se convierte en un escenario romántico inigualable para quienes buscan celebrar el amor en un entorno único.