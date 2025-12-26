Preocupación vecinal por actos vandálicos en Iguazú: jóvenes patean portones y causan daños en distintos barrios.

Vecinos de distintos barrios volvieron a manifestar su preocupación ante una serie de hechos vandálicos protagonizados por grupos de jóvenes que recorren las calles pateando portones de viviendas particulares. El accionar provoca daños materiales, genera temor entre los residentes y reaviva el reclamo por mayor prevención y controles.

Uno de los casos más recientes se registró en el barrio Villa 14, donde una vecina denunció haber sido víctima de este tipo de ataque. Según relató, los jóvenes patearon violentamente el portón de su casa, lo doblaron y luego escaparon del lugar. La damnificada aseguró que debió afrontar un gasto cercano a los 65 mil pesos para reparar los daños y que cuenta con las imágenes captadas por su cámara de seguridad.

De acuerdo al testimonio de vecinos, este tipo de hechos se viene repitiendo en distintos sectores y estaría relacionado con una peligrosa moda viral conocida como “Door Kicking Challenge” o “el reto de patear portones”, que circula en redes sociales. La práctica consiste en correr por la vía pública, golpear puertas o portones de viviendas y huir rápidamente, registrando la escena en video para su posterior difusión en plataformas digitales.

Más allá del daño material, los residentes advierten que la situación genera un clima de miedo e inseguridad, especialmente entre adultos mayores, y alertan sobre el riesgo de que estos episodios deriven en consecuencias más graves, ya sea por posibles lesiones o reacciones de los propietarios al sentirse atacados.

