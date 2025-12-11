Preocupación en Andresito por la migración laboral a Brasil y la crisis del mercado yerbatero.

El intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck, expresó su preocupación por la crisis económica que atraviesa la región, especialmente por la creciente migración laboral hacia Brasil, a la que se ven forzados los trabajadores rurales de Misiones debido al bajo precio de la yerba mate y la desregulación del mercado yerbatero.

Según señaló, esta situación impacta de manera directa en las familias del norte provincial, particularmente en Andresito, uno de los municipios con mayor producción yerbatera.

“La economía de mi pueblo está en baja desde hace bastante tiempo. Pero tenemos la suerte de que aquellos tareferos que no consiguen hoy trabajo aquí, tienen la posibilidad de hacerlo en el vecino país. En el caso de Andresito, hoy más de mil familias dependen del trabajo en Brasil, de las cuales más de doscientas se han trasladado a vivir allá”, comentó el jefe comunal. Aunque reconoció la tristeza que genera este escenario, también remarcó que es un modo de sostener los ingresos familiares. “Es triste lo que nos está pasando, pero es una manera de que la gente siga trabajando y viviendo, aunque lamentablemente eso implique el desarraigo familiar”, agregó.

Beck mencionó que, frente a este contexto, la provincia adoptó medidas para amortiguar el impacto, como el pago de la interzafra y la entrega de bolsas de mercadería para tareferos y productores. No obstante, insistió en que el problema de fondo es la desregulación del mercado de la yerba mate. «Todos sabemos que ese es el problema, pero se busca la excusa de que la provincia no está haciendo lo que tiene que hacer. En realidad, el problema no solo afecta a la yerba, sino que también impacta en otros productos como la mandioca, el té y el tabaco», sostuvo.

El intendente también alertó sobre el panorama del sector tabacalero, advirtiendo que podría repetirse el contrabando hacia Brasil, como ya ocurrió en el pasado. “El tabaco va a pasar por un momento muy crítico. Lo que va a pasar es que el 80% del tabaco se va a ir de contrabando a Brasil”, señaló Beck, quien enfatizó la necesidad de una intervención urgente del Gobierno nacional para ordenar los mercados de las economías regionales, actualmente atravesadas por una profunda crisis.