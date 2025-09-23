Vía Iguazú / Prefectura Naval Argentina

Prefectura advierte sobre la falta de balnearios habilitados en los ríos Iguazú y Paraná

La fuerza mantiene patrullajes preventivos y recordó las zonas habilitadas para actividades náuticas, además de brindar información de emergencia.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

23 de septiembre de 2025,

Prefectura advierte sobre la falta de balnearios habilitados en los ríos Iguazú y Paraná
Prefectura advierte sobre la falta de balnearios habilitados en los ríos Iguazú y Paraná.

Ante el aumento de las temperaturas y la gran afluencia de personas a las costas de los ríos Iguazú y Paraná, la Prefectura Naval de Misiones advirtió que no existen balnearios habilitados para el uso recreativo del agua en la zona.

Para garantizar la seguridad, se realizan patrullajes fluviales preventivos en los sectores más concurridos y se solicita la colaboración de los bañistas para evitar accidentes. Se recordó que las actividades náuticas, como canotaje y remo, están permitidas únicamente en el río Iguazú, entre el kilómetro 1,5 y el kilómetro 5.

La Prefectura también informó que ante cualquier emergencia en el agua se puede contactar de manera gratuita a la línea de emergencias náuticas 106.

Temas Relacionados

MÁS DE Prefectura Naval Argentina
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS