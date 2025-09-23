Prefectura advierte sobre la falta de balnearios habilitados en los ríos Iguazú y Paraná.

Ante el aumento de las temperaturas y la gran afluencia de personas a las costas de los ríos Iguazú y Paraná, la Prefectura Naval de Misiones advirtió que no existen balnearios habilitados para el uso recreativo del agua en la zona.

Para garantizar la seguridad, se realizan patrullajes fluviales preventivos en los sectores más concurridos y se solicita la colaboración de los bañistas para evitar accidentes. Se recordó que las actividades náuticas, como canotaje y remo, están permitidas únicamente en el río Iguazú, entre el kilómetro 1,5 y el kilómetro 5.

La Prefectura también informó que ante cualquier emergencia en el agua se puede contactar de manera gratuita a la línea de emergencias náuticas 106.