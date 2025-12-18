Operadores turísticos de Iguazú participaron de un seminario para conocer nuevos destinos de Perú.

El salón del Ente Municipal de Turismo de Iguazú (ITUREM) fue sede del seminario “Perú sin escalas: Conociendo un destino megadiverso”, una propuesta orientada a fortalecer el conocimiento de los operadores turísticos locales sobre la amplia oferta de destinos que presenta el país andino.

La disertación estuvo a cargo de una especialista de PromPerú en Argentina, quien expuso sobre la estrategia actual de promoción turística que impulsa la descentralización de los destinos más conocidos. El objetivo es visibilizar otras regiones del país con alto potencial, más allá de los clásicos circuitos de Lima, Cusco o Machu Picchu.

Durante la jornada, referentes del sector turístico local pudieron interiorizarse sobre nuevas alternativas para el armado de paquetes y experiencias, en un contexto de intercambio y fortalecimiento de vínculos regionales. En ese marco, representantes del sector privado destacaron positivamente la calidad de los servicios, la conservación de los espacios y el atractivo general del destino peruano.

Desde el ITUREM subrayaron la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo turístico de Iguazú, al considerar a Perú como un socio estratégico para el crecimiento conjunto. Asimismo, se remarcó el rol y la responsabilidad de los actores locales en la consolidación de nuevas rutas y propuestas turísticas que potencien la integración y diversificación de la oferta.