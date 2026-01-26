Murió un joven de Comandante Andresito herido de bala durante un confuso episodio en el Parque Nacional Iguazú.

El pasado sábado falleció Héctor Joel Neis, un joven oriundo de Comandante Andresito, quien permanecía internado desde hacía 17 días tras haber sido herido de bala en un confuso episodio ocurrido dentro del Parque Nacional Iguazú. El cuerpo fue trasladado a autopsia para confirmar la causa de la muerte y se espera que los resultados preliminares se conozcan en las próximas horas.

Tal como informó este medio, el hecho se registró durante la madrugada del miércoles 7 de enero, cuando dos hombres habrían estado realizando caza ilegal dentro del área protegida. Por motivos que aún se investigan, ambos se desconocieron y, tras una discusión, se produjeron disparos. Como consecuencia, Neis, el más joven, recibió una herida de arma de fuego en el abdomen.

Pese a la gravedad de la lesión, el joven logró trasladarse hasta una chacra cercana, donde pidió auxilio. Posteriormente fue llevado al hospital de Comandante Andresito y luego derivado al hospital de la ciudad de Eldorado. Allí, el médico policial diagnosticó lesiones graves provocadas por un arma de fuego.

En el marco de la investigación, horas después del hecho la Policía detuvo a dos hombres señalados como los presuntos autores materiales del ataque. El procedimiento se realizó alrededor de las 20 del 7 de enero, por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú, y estuvo a cargo de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de Comandante Andresito.

Las detenciones se concretaron sobre una calle terrada lindante al Parque Nacional Iguazú, en el paraje Cabure-í, a pocos metros de la Ruta Nacional 101. Los sospechosos fueron identificados como Hilario W., de 61 años, y Gabriel F., de 23, ambos domiciliados en la zona, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.