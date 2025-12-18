Vía Iguazú / Misiones

Misiones cerrará el año con más de dos millones de turistas y cifras récord en el sector

La provincia registrará un desempeño histórico en materia turística, con fuerte movimiento en aeropuertos y un alto nivel de visitas a las Cataratas del Iguazú, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

18 de diciembre de 2025,

Misiones cerrará el año con más de dos millones de turistas y cifras récord en el sector
Misiones cerrará el año con más de dos millones de turistas y cifras récord en el sector.

Misiones finalizará el año con números récord en el sector turístico, al superar los dos millones de visitantes en todo el territorio provincial. El balance positivo refleja el impacto sostenido de la actividad como uno de los principales motores de la economía local.

De acuerdo a los datos oficiales, más de 1,8 millones de pasajeros habrán transitado por los aeropuertos provinciales, lo que evidencia un marcado crecimiento del turismo aéreo y una mayor conectividad con distintos puntos del país.

En ese contexto, las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, cerrarán el 2025 con cerca de 1,6 millones de visitantes. Este volumen de ingresos reafirma el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que estos resultados no solo dan cuenta del crecimiento sostenido del sector, sino que también fortalecen el atractivo de Misiones para la llegada de nuevas inversiones vinculadas a la actividad turística y a los servicios asociados.

Temas Relacionados

MÁS DE Misiones
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS