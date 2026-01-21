Más de 95 mil turistas europeos visitaron Iguazú en 2025 y dejaron un fuerte impacto económico.

El turismo internacional volvió a consolidarse como uno de los principales motores económicos de Misiones durante 2025. Según datos oficiales, el Parque Nacional Iguazú recibió más de 95 mil turistas europeos a lo largo del año, con un impacto económico que superó los 11 millones de dólares en la provincia.

España encabezó el ranking tanto en cantidad de visitantes como en nivel de gasto. El arribo de turistas españoles mostró un crecimiento sostenido en los últimos años: de 22.144 viajeros en 2023 se pasó a 23.748 en 2024 y a 24.724 en 2025. Con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario estimado en 128 dólares por persona, fueron los europeos que más dinero dejaron en Misiones. En cuanto al alojamiento, el 32% eligió hoteles de 4 y 5 estrellas, el 28% se hospedó en hoteles de 1 a 3 estrellas y un 12% optó por alquileres temporarios.

En segundo lugar se ubicaron los turistas franceses, con 21.591 ingresos durante 2025 y un gasto diario promedio de 105 dólares. Su perfil mostró una mayor preferencia por hostels, elegidos por el 32% de los visitantes, seguidos por hoteles de alta gama (23%) y establecimientos de 1 a 3 estrellas (22%).

El tercer puesto fue ocupado por Alemania, con 19.120 visitantes, también en alza respecto a años anteriores. El gasto diario promedio fue de 110 dólares y se destacó la preferencia por hoteles de 4 y 5 estrellas, que concentraron el 38% de las estadías.

Los turistas ingleses se ubicaron en el cuarto lugar, con 15.820 ingresos al Parque Nacional Iguazú, un crecimiento significativo frente a 2024 y 2023. Con un gasto diario de 120 dólares, fueron los segundos europeos que más aportaron a la economía local, detrás de los españoles.

El listado se completó con Italia, que registró 13.715 visitantes en 2025. Al igual que otros mercados europeos, mostraron una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario de 120 dólares.

En todos los casos, la decisión de viajar estuvo marcada por tres factores clave: las actividades culturales, la gastronomía regional y el contacto con la naturaleza, elementos que consolidan a Misiones como uno de los destinos turísticos más atractivos de Sudamérica.

Infraestructura y oferta turística

Misiones cuenta con una capacidad hotelera de 21.781 plazas distribuidas en 435 establecimientos, lo que refleja una oferta amplia y diversificada. A esto se suman 136 agencias de viajes que operan en la provincia, concentradas principalmente en Posadas (40%) y Puerto Iguazú (35%), lo que da cuenta del dinamismo del sector.

A nivel provincial, los hoteles concentran el 35% de las plazas disponibles, seguidos por cabañas (20%) y residenciales (19%). Los apart hotels representan el 13% y los hostels el 10%, mientras que lodges y hosterías tienen una participación menor.

En Puerto Iguazú, la oferta se caracteriza por una mayor presencia de grandes complejos: el 61% de las plazas corresponde a hoteles, con 6.709 camas, consolidando a la Ciudad de las Cataratas como el principal polo turístico de Misiones. Las cabañas representan el 14% y los residenciales el 9%, mientras que hostels y hosterías aportan el 5% y el 2%, respectivamente.