La Cooperativa Yerbatera Andresito suspendió pagos y crece la preocupación en el sector.

La zona norte de Misiones se encuentra en estado de alerta tras confirmarse que la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada, uno de los pilares productivos de la región, ha suspendido sus pagos de manera indefinida. La decisión, adoptada por el Consejo de Administración el pasado 18 de diciembre de 2025, responde a una “compleja situación financiera” que impide a la entidad afrontar sus obligaciones en el corto plazo.

La noticia impactó con dureza en los asociados y proveedores de insumos, quienes dependen directamente de la operatividad de esta firma con más de 40 años de trayectoria. Ubicada estratégicamente sobre la Ruta Provincial 25, la cooperativa no solo es un símbolo del desarrollo local, sino que ha logrado posicionar su marca homónima entre las diez más vendidas del país, llegando incluso a mercados internacionales como Chile, Siria y Rusia.

Un gigante golpeado por el contexto

La parálisis de pagos afecta de forma directa a las familias que entregan su hoja verde para los procesos de secado y molienda. Lo que antes era un modelo de éxito cooperativo, hoy se ve arrastrado por una tormenta perfecta: inflación, aumento de costos operativos y una estrepitosa caída del consumo interno producto de la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos.

A este escenario se suma la competencia de yerba importada desde Paraguay y Brasil, que ha debilitado la rentabilidad de las cooperativas locales frente a los grandes molinos.

El impacto de la desregulación

El caso de Andresito no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la crisis estructural que atraviesa el sector tras la desregulación del mercado yerbatero. Desde 2024, la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) eliminó la fijación de precios mínimos, dejando a los pequeños productores en una situación de extrema vulnerabilidad.

La reciente profundización de este esquema mediante el Decreto 812/2025, emitido bajo la gestión de Javier Milei, terminó por limitar la intervención estatal en el mercado. Según denuncian desde el sector, el valor recibido por la materia prima está hoy muy por debajo de los costos reales: actualmente se requiere vender el triple de hoja verde que hace dos años para adquirir los mismos bienes básicos, como combustible o repuestos.

Pedido de Emergencia Yerbatera

Ante la gravedad de la situación, que hoy tiene como rostro visible a la Cooperativa Andresito, la Mesa Asesora Yerbatera ha redoblado sus reclamos ante la Cámara de Representantes de Misiones. Los productores solicitan la declaración urgente de la Emergencia Yerbatera, además de beneficios fiscales como la exención del impuesto inmobiliario para 2025 y 2026 y alivios en Ingresos Brutos.

La incertidumbre en Comandante Andresito es total. La caída de un referente de esta magnitud pone de manifiesto la fragilidad de una cadena productiva que, en medio de un mercado desregulado, lucha por sobrevivir a uno de los ciclos económicos más hostiles de su historia.