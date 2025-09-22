La autopsia reveló un traumatismo de cráneo en el hombre hallado en el salto Mariposa.

La autopsia realizada al cuerpo de Fernández Campon, un hombre oriundo de Buenos Aires que vivía en Puerto Iguazú desde hacía un año, determinó que presentaba un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica, además de otras lesiones compatibles con una caída de gran impacto.

El hallazgo ocurrió poco antes del mediodía del jueves en el salto Mariposa, cercano al Hito de las Tres Fronteras, tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo en la zona. Por orden judicial, el área fue preservada y en el lugar trabajó la Policía Científica para recolectar pruebas.

Si bien los peritajes iniciales descartaron lesiones externas ajenas a la caída, la investigación continúa para establecer si el hecho fue un accidente o si existieron otras circunstancias que influyeron en el desenlace.