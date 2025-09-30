La autopsia reveló que Irene Medina murió por fractura cervical tras una golpiza en Puerto Esperanza.

El cuerpo de Irene Elvira Medina, de 61 años, fue hallado el viernes por la noche en un baldío del barrio Villa Nueva de Puerto Esperanza, contiguo a la vivienda donde trabajaba como cuidadora. La autopsia preliminar determinó que la víctima murió a raíz de una fractura de vértebra cervical producto de golpes.

La Policía detuvo a Andrés Darío Garcete, de 45 años, hijo del propietario de la casa donde Medina cumplía tareas. El sospechoso, que presentaba rasguños visibles en el rostro y cuello, será indagado este martes por el juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites.

Durante el procedimiento judicial se secuestraron diversos elementos, entre ellos el teléfono de la víctima, un bolso con insumos de primeros auxilios, un trofeo con manchas compatibles con sangre, un escurridor y trapos de piso que podrían haber sido utilizados para limpiar la escena.

El crimen conmocionó a la comunidad local, donde allegados y familiares expresaron su dolor en redes sociales y en mensajes institucionales. Con este caso, Misiones suma seis femicidios en lo que va de 2025, todos enmarcados en contextos de violencia de género.