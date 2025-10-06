Investigan un posible incendio intencional en un taller de motocicletas de Puerto Iguazú.

Un principio de incendio generó alarma el viernes por la noche en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, cuando un taller de motocicletas comenzó a arder frente al colegio bilingüe, sobre la avenida Libertad y calle Reinoso.

De acuerdo con el informe oficial, el siniestro se registró cerca de las 22:00 horas, momento en el que los Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de emergencia. Al arribar al lugar, constataron que el fuego ya había sido parcialmente controlado por los vecinos, quienes actuaron rápidamente utilizando matafuegos y otros elementos para contener las llamas. Posteriormente, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento e inspección para asegurar la zona.

Según los primeros indicios, el foco ígneo se habría originado en la parte externa del taller, y no se descarta que haya sido provocado de manera intencional. En el sitio se hallaron unas zapatillas quemadas, lo que hace presumir que la persona que las portaba pudo haberse retirado con lesiones, aunque desde el Hospital local informaron que no se registraron ingresos de pacientes con quemaduras.

Vecinos del lugar aportaron una versión coincidente: todos apuntan a una mujer como la presunta autora del hecho. Algunos incluso lograron filmar el momento en que la sospechosa roció con combustible el frente del local y prendió fuego, para luego retirarse a bordo de un automóvil gris, que también fue captado en video mientras se alejaba del lugar.

La Policía provincial continúa con las tareas investigativas para determinar las causas del incendio y las responsabilidades en torno al hecho.