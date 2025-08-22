Vía Iguazú / Robos

Incursión policial en Iguazú: detienen a un hombre con armas y motocicleta sin documentación

Durante un control vehicular, un joven intentó escapar pero fue capturado con un machete y una barreta, mientras su moto carecía de papeles.

Jimena Leguizamón
22 de agosto de 2025,

En la madrugada de ayer miércoles, efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Iguazú detuvieron a un hombre de 27 años que circulaba en motocicleta con un machete y una barreta en su poder. El procedimiento se llevó a cabo en un control preventivo en la intersección de las calles Juan Bautista Alberdi y Salto Unión.

Según información policial, al notar la presencia de los agentes, el motociclista intentó fugarse, pero fue reducido a pocos metros. Tras la inspección, se constató que portaba un machete y una barreta tipo palanca, objetos que no pudo justificar su traslado, cayendo en contradicciones, por lo que ambos elementos fueron incautados.

Asimismo, se verificó que el conductor no contaba con la documentación suficiente para acreditar la propiedad de la motocicleta, una Zanella de 110 c.c., por lo que esta fue retenida. Las autoridades continúan investigando la procedencia del vehículo para determinar si tiene vínculos con algún ilícito.

