Imputaron a dos sospechosos por el homicidio de un joven de la comunidad mbya guaraní en Iguazú.

Un joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron formalmente acusados de homicidio simple en el marco de la investigación por la muerte de César Núñez (18), miembro de la comunidad mbya guaraní Mbororé. El cuerpo del joven había sido hallado el domingo en un sendero detrás de la Escuela BOP N.º 111 de Puerto Iguazú.

Ambos sospechosos, identificados como Osbaldo V. y un menor de edad, fueron trasladados este miércoles al Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú para la apertura de la causa judicial. Se abstuvieron de declarar y luego regresaron a sus lugares de detención: el mayor en una dependencia policial y el menor en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento (Cemoas) de Eldorado.

El informe preliminar de la autopsia estableció que Núñez falleció por un traumatismo torácico provocado por golpes recibidos durante una pelea. En el sitio del hallazgo, la Policía secuestró prendas de vestir de la víctima y un trozo de rama que será sometido a peritajes.

Según la investigación, la víctima había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a los acusados antes de la agresión. Ambos fueron localizados posteriormente y puestos a disposición de la Justicia. En un allanamiento en la vivienda del menor, los efectivos incautaron ropas que habrían sido utilizadas en el hecho.

La causa fue caratulada como homicidio simple, mientras continúan las diligencias judiciales para determinar la mecánica del ataque y el grado de responsabilidad de cada imputado.