Iguazú dio inicio a su primer Festival de Orquestas con más de 200 jóvenes en escena.

Con un despliegue de ensayos, delegaciones arribando desde distintos puntos de la provincia y un clima cargado de entusiasmo, este miércoles comenzó el Primer Festival de Orquestas “Iguazú Suena”. La apertura tuvo lugar en el Parque Educativo del barrio 1° de Mayo, donde ensambles, coros y orquestas compartieron escenario en una jornada marcada por la emoción y la fuerza transformadora de la música.

La ceremonia evocó la historia de una docente que, años atrás, gestionó una bomba de agua para su escuela con apoyo de la Fundación Grupo London Supply, gesto que se convirtió en símbolo del esfuerzo colectivo y la capacidad de cambio en la comunidad.

La programación incluyó la actuación del ensamble de guitarras dirigido por el profesor Pablo Assaf, guitarrista misionero de reconocida trayectoria. Para culminar con una presentación conjunta de la Orquesta Doña Mercedes y la Orquesta Sinfónica Grillitos. El repertorio transitó desde Beethoven hasta clásicos del rock y el pop, con piezas reconocidas como la música de El Chavo del 8, Viva la vida de Coldplay y Rezo por vos.

Actualmente, la Orquesta Doña Mercedes está conformada por 40 músicos, el ensamble de guitarras por 15 estudiantes y el coro por 20 voces. En total, más de 200 jóvenes forman parte de esta primera edición del festival, consolidando un espacio de formación e intercambio que busca fortalecer los lazos entre educación, arte y comunidad.

La propuesta continuará hoy jueves 21 de agosto en el Centro de Convenciones del Iguazú, con un concierto de piano y la interpretación del Concierto Nº 19 de Mozart. El gran cierre será hoy, con la presentación conjunta de todos los participantes, que subirán al escenario para dar vida a una experiencia musical inédita en la provincia.

