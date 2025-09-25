Iguazú celebra el Día Mundial del Turismo con una caminata de concientización.

El turismo se consolida como uno de los motores más importantes del desarrollo económico y social de Puerto Iguazú, generando empleo, impulsando la educación y creando nuevas oportunidades para la comunidad. En este contexto, el Día Mundial del Turismo 2025 se celebra bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, con el propósito de destacar el potencial de esta industria como agente de cambio positivo.

En el marco de la conmemoración, el B.O.P. N.º 23 “Demetrio Koropeski” organiza una Caminata de Concientización Turística que se llevará a cabo el 26 de septiembre, de 8 a 12 horas. El recorrido partirá desde la Plaza San Martín y culminará en el Hito Tres Fronteras, donde los participantes realizarán un abrazo simbólico en este sitio emblemático.

La propuesta se enmarca en acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad, destacando el aporte del turismo no solo en la generación de empleo directo e indirecto, sino también en la dinamización de otros sectores productivos y en la proyección internacional de la ciudad.

A nivel global, la Organización Mundial del Turismo remarca la importancia de orientar la actividad hacia la sostenibilidad, la equidad social y la resiliencia. Entre los ejes centrales se subrayan la inversión en educación y capacitación —especialmente para jóvenes, mujeres y comunidades en riesgo de exclusión—, así como la digitalización y la innovación como herramientas clave para favorecer la inclusión y la diversificación económica.

Fuente: El Territorio