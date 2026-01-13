Iguazú arrancó el año con casi 60 mil visitantes y alta ocupación hotelera.

El destino Iguazú comenzó el año con un desempeño turístico altamente positivo y volvió a consolidarse como uno de los principales polos del país. Entre el 1 y el 11 de enero, casi 60 mil turistas ingresaron al Parque Nacional Iguazú, registrando uno de los mejores inicios de temporada de los últimos años.

El intenso movimiento de visitantes tuvo un impacto directo en el sector hotelero, donde la ocupación promedio superó el 80%, con picos aún más elevados en los establecimientos de categorías medias y altas. Este comportamiento estuvo impulsado tanto por el turismo nacional como por el internacional, que volvió a mostrar una presencia sostenida en el destino.

Desde el sector turístico local destacaron que el balance de los primeros días de 2026 resulta muy alentador, ya que confirma que Iguazú mantiene una demanda constante durante todo el año, incluso por fuera de los períodos tradicionalmente considerados como temporada alta.

Entre los factores que explican este desempeño se mencionan los atractivos naturales únicos, la mejora en la conectividad aérea, la calidad de los servicios y una oferta turística amplia y diversificada, que abarca propuestas de naturaleza, gastronomía, hotelería y actividades culturales. A esto se suma el trabajo articulado entre el sector público y privado, junto con una estrategia de promoción sostenida y la profesionalización del sector.

Con estos indicadores, Iguazú inició el año con expectativas favorables para el resto de la temporada de verano, reafirmando su posicionamiento a nivel nacional e internacional y su capacidad para recibir visitantes bajo estándares de calidad, sostenibilidad y servicios de primer nivel.