Hallan sin vida a un hombre en el Salto Mariposa de Puerto Iguazú.

Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida ayer jueves 18 de septiembre en el Salto Mariposa, en inmediaciones del Hito Tres Fronteras de Puerto Iguazú. El hallazgo ocurrió cerca de las 12:30 horas y motivó un amplio operativo de rescate.

La intervención se inició tras un llamado de la Policía de la Provincia a la Guardia de Bomberos Voluntarios de Iguazú, que acudieron de inmediato al lugar. Junto a personal de la Prefectura Naval Argentina lograron extraer el cuerpo, que luego fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia correspondiente.

Por el momento, las causas del hecho se encuentran bajo investigación y las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia y personal de Criminalística, quienes trabajaron en la investigación y en el aseguramiento de la zona.