Gendarmería incauta marihuana en el paraje Urugua-í.

Efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” de la Gendarmería Nacional decomisaron más de 500 kilos de marihuana durante un operativo en las inmediaciones del paraje Urugua-í, sobre la Ruta Nacional 12.

El procedimiento se inició cuando una patrulla motorizada detectó una camioneta tipo pickup circulando a gran velocidad por un camino terrado. Ante la sospecha de un posible ilícito, los gendarmes intentaron interceptar el vehículo, pero lo perdieron de vista debido a la velocidad y la sinuosa traza del camino.

Tras ello, se desplegó un amplio rastrillaje en la zona, con la participación de un binomio cinotécnico antinarcóticos. Durante el operativo se halló un montículo cubierto con ramas y un nylon negro que ocultaba 30 bultos de distintas dimensiones.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía de Iguazú, la carga fue trasladada al Escuadrón 13, donde se verificó que contenía 529 kilogramos de marihuana.

La investigación continúa a cargo de la justicia federal para determinar la procedencia del estupefaciente y localizar a los responsables del hecho.