Foz do Iguaçu: el comercio lidera la generación de empleo durante el primer semestre de 2025.

El comercio de Foz do Iguaçu se consolidó como el motor principal de generación de empleo en la ciudad durante el primer semestre de 2025. Según datos del Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre enero y junio se crearon 1.677 puestos de trabajo en todos los sectores, de los cuales 662 correspondieron al comercio, lo que representa el 39,4% del total.

Este crecimiento refleja una dinámica positiva en el sector, que registró 7.951 admisiones frente a 7.289 despidos. La cifra duplica las oportunidades laborales en comparación con el mismo período del año anterior. Febrero fue el mes más destacado en cuanto a saldo de empleos, con 217 nuevas contrataciones, mientras que junio cerró el semestre con el mayor stock de puestos formales: 21.062 en total.

El comercio local se caracteriza por su capilaridad territorial, con presencia tanto en barrios como en zonas céntricas, incluyendo Vila Portes y los centros comerciales. Su interacción con otros sectores como servicios, industria, agropecuaria y construcción civil refuerza su papel estratégico en la economía regional.

El informe “Foz en Números” revela que la ciudad cuenta con 5.800 establecimientos comerciales, lo que representa el 36% de las empresas del municipio. Además, más de 4.000 microemprendedores forman parte de este ecosistema, que continúa expandiéndose. En el primer semestre se registraron nuevas aperturas y ampliaciones, destacándose una inversión de R$ 50 millones en el rubro supermercados, que generó 200 empleos directos.

El Caged, como herramienta oficial del gobierno brasileño, permite monitorear mensualmente el comportamiento del empleo formal, ofreciendo datos clave para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. En Foz do Iguaçu, estos indicadores confirman el protagonismo del comercio como generador de ingresos, oportunidades y desarrollo.

Fuente: Radioyguazu