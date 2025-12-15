Vía Iguazú / Siniestro Vial

Fatal choque en la Ruta 12: murió un motociclista en Puerto Esperanza

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo y fue protagonizado por un automóvil y una motocicleta. La víctima tenía 28 años. Las causas del impacto son materia de investigación.

Jimena Leguizamón
15 de diciembre de 2025,

Un siniestro vial con desenlace fatal se registró durante la madrugada de ayer domingo sobre la Ruta Nacional N.º 12, en jurisdicción de Puerto Esperanza, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron frontalmente por causas que aún se investigan.

Según las primeras informaciones, el vehículo de mayor porte circulaba en sentido norte–sur cuando impactó de frente contra la motocicleta, que presuntamente se desplazaba en contramano y sin las luces reglamentarias. No obstante, estas circunstancias deberán ser confirmadas en el marco de la investigación judicial.

A raíz del violento choque, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Jonathan Javier Nacimento, de 28 años, y su deceso fue constatado por personal médico que intervino en la escena.

Los ocupantes del automóvil fueron asistidos por profesionales de la salud y posteriormente dados de alta, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Policía Científica, personal de Bioquímica y el médico policial, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer la mecánica del siniestro.

