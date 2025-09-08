Vía Iguazú / Parque Nacional Iguazú

Exitoso primer encuentro internacional de observación de aves en Puerto Iguazú

Volar 2025 reunió a guías, científicos y aficionados en charlas, ferias y salidas de campo. El cierre fue en el Parque Nacional Iguazú, con el avistaje del vencejo de cascada, especie emblemática de la provincia.

8 de septiembre de 2025,

Del 5 al 7 de septiembre se desarrolló en Misiones Volar 2025, el primer Encuentro Internacional de Observación de Aves, con una amplia agenda de actividades abiertas al público, talleres técnicos, ferias y salidas de campo. La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Turismo provincial, a través del programa Ruta de las Aves, junto a la Asociación Aves Argentinas, y contó con la participación de observadores, guías, científicos, estudiantes y prestadores de Argentina y del exterior.

El evento culminó con un avistaje en el Parque Nacional Iguazú, donde se pudo observar al vencejo de cascada (Cypseloides senex), especie declarada Monumento Natural Provincial en 2022 y considerada emblema de las Cataratas. Este pequeño ave insectívora, capaz de volar hasta diez meses sin detenerse, anida detrás de las cortinas de agua y su conservación está protegida por ley.

Durante las jornadas, especialistas y referentes internacionales destacaron el potencial de Misiones como destino de turismo de observación de aves, así como la calidad de los servicios ofrecidos en la provincia. También se asumieron compromisos de trabajo conjunto entre prestadores, comunidades, organizaciones y el Estado, con miras a la próxima edición del encuentro.

Además de las salidas de campo, Volar 2025 incluyó presentaciones técnicas, talleres de formación, ferias de artesanos y propuestas de ecoturismo, que permitieron a visitantes y participantes acercarse a la biodiversidad de la selva atlántica y a las iniciativas locales de conservación.

