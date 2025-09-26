Entregaron títulos de propiedad y permisos de ocupación a familias de Puerto Iguazú.

Con un acto cargado de emoción, la provincia concretó la entrega de 75 títulos de propiedad y 40 permisos de ocupación a familias de Puerto Iguazú, en el marco del proceso de regularización dominial que busca garantizar seguridad jurídica y promover un desarrollo urbano ordenado.

El encuentro contó con la presencia del intendente Claudio Filippa, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler; el director de Tierras, Rubén Sales; el delegado local, Aníbal Gorgues; además de concejales y autoridades del Iturem.

Las autoridades resaltaron que este paso representa la consolidación del derecho a la vivienda para numerosas familias, al tiempo que fortalece la planificación urbana de la ciudad.

Los beneficiarios recibieron con entusiasmo la documentación que les otorga certeza legal sobre sus hogares y abre nuevas oportunidades de arraigo y progreso dentro de la comunidad.