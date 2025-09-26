Vía Iguazú / Viviendas

Entregaron títulos de propiedad y permisos de ocupación a familias de Puerto Iguazú

En un acto con fuerte valor social, 75 familias recibieron sus títulos de propiedad y otras 40 permisos de ocupación en el marco del programa de regularización dominial de la provincia.

Jimena Leguizamón
26 de septiembre de 2025,

Con un acto cargado de emoción, la provincia concretó la entrega de 75 títulos de propiedad y 40 permisos de ocupación a familias de Puerto Iguazú, en el marco del proceso de regularización dominial que busca garantizar seguridad jurídica y promover un desarrollo urbano ordenado.

El encuentro contó con la presencia del intendente Claudio Filippa, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler; el director de Tierras, Rubén Sales; el delegado local, Aníbal Gorgues; además de concejales y autoridades del Iturem.

Las autoridades resaltaron que este paso representa la consolidación del derecho a la vivienda para numerosas familias, al tiempo que fortalece la planificación urbana de la ciudad.

Los beneficiarios recibieron con entusiasmo la documentación que les otorga certeza legal sobre sus hogares y abre nuevas oportunidades de arraigo y progreso dentro de la comunidad.

