Elevan a juicio la causa de la madre acusada de intentar matar a su hija en Puerto Esperanza.

Vía Iguazú / Juicio

La mujer permanece detenida desde 2023 y será juzgada por homicidio agravado en grado de tentativa.

Jimena Leguizamón
24 de septiembre de 2025,

Tras dos años de investigación, la Justicia de Misiones resolvió elevar a juicio la causa contra María Celeste Krutli, una mujer de 28 años oriunda de Wanda acusada de intentar asesinar a su hija de 7 años en Puerto Esperanza, en julio de 2023.

La imputada enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, luego de que las pruebas recolectadas confirmaran un ataque con arma blanca y un intento de asfixia con una soga dentro de la vivienda donde convivía con la menor.

Los peritajes médicos determinaron que la niña sufrió una herida punzocortante en el cuello y lesiones compatibles con estrangulamiento, mientras que la acusada también presentaba cortes y moretones.

La investigación incorporó además testimonios de familiares, antecedentes de maltrato y la declaración de la víctima en Cámara Gesell, donde la niña relató lo ocurrido. Informes psicológicos descartaron que Krutli padeciera un trastorno que afectara su comprensión de los hechos al momento del ataque.

El caso es seguido por el Tribunal Penal de Eldorado, que deberá fijar fecha para el juicio oral y público. Desde el hecho, la acusada permanece detenida en la Unidad Penal para Mujeres de Posadas.

