El gobernador Oscar Herrera Ahuad inauguró el Aula Satélite de la Escuela Fortín de Mbororé N°897 de Puerto Iguazú y la Escuela Secundaria Rural N° 8.500, en la Aldea Guapoy de Puerto Libertad. Fue el primer acto en el que participó la nueva directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero, quien asumió el cargo el 10 de febrero pasado, y a quien el mandatario provincial manifestó su apoyo.

“Es el primer acto que tengo la posibilidad de compartir con nuestra directora de adjuntos guaraníes a darle mi absoluto respaldo, que me tiene al lado como compañero de trabajo para marcar las políticas públicas de igualdad de oportunidades”, indicó el mandatario provincial.

Herrera Ahuad manifestó que los valores de la solidaridad, gentileza y humildad y el despojarse de egoísmo hace a una sociedad estar por encima de las grietas de las diferencias, lo que hace que como comunidad podamos ir transitando un camino de crecimiento y desarrollo para Misiones

“Un gabinete debe ser una cuestión liquida, no compartimientos estancos. Es decir, si hoy me acompaña e responsable del IMAS pero tengo un problema con el camino, no tiene que decir a mí no me compete sino poner en contacto con quien va s resolver el problema”, indicó

Para Herrera Ahuad, las obras trascienden y están más allá de las personas y calificó a la función pública como una circunstancia. “En un tiempo donde abrazamos un proyecto políticio que marca objetivos que muestra el camino y que después tenemos que darle continuidad”, aseveró.

Antes de estar en Guapoy, Herrera Ahuad visitó la Escuela Bilingüe 807, de la Comunidad Andrés Guacurarí donde se entregaron útiles, barbijos y compartiero el desayuno con los alumos de la escuela, de jornada completa.