El Festival Oberá en Cortos llega a Puerto Iguazú con tres noches de cine y cultura regional.

El Cine.Ar Iguazú se prepara para recibir, del 9 al 11 de octubre, la 22ª edición del Festival Internacional Oberá en Cortos, uno de los encuentros audiovisuales más destacados del nordeste argentino. Durante tres noches consecutivas, la Sala ITUREM (Av. Victoria Aguirre 337) abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita, invitando a realizadores, estudiantes y amantes del cine a disfrutar de una programación que celebra la identidad, la diversidad cultural y la integración regional.

La propuesta incluye tres muestras competitivas que reúnen producciones universitarias, regionales e internacionales. Además, el público tendrá un papel participativo, ya que al finalizar cada función podrá votar por sus cortometrajes favoritos.

Programación en Puerto Iguazú:

Jueves 9 de octubre – 20:30 hs: Cortos Universitario Entre Fronteras

Viernes 10 de octubre – 20:30 hs: Certamen Entre Fronteras

Sábado 11 de octubre – 20:30 hs: Cortos Internacionales

Bajo el lema “Cultura y Territorio”, el Festival Oberá en Cortos reafirma su espíritu de encuentro para el cine independiente, fomentando la circulación de obras y el intercambio entre realizadores de distintos países.

Con esta subsede en Puerto Iguazú, la comunidad local se suma a una experiencia que trasciende fronteras y refuerza el rol del cine como herramienta de integración cultural.

La programación completa del festival puede consultarse en la cuenta oficial de Instagram @cinear.iguazu.