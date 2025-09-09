El Festival Coral Iguazú reunirá coros de Argentina, Uruguay y Brasil.

Puerto Iguazú se prepara para el Festival Coral Iguazú, un evento que reunirá coros nacionales e internacionales que llegarán a la ciudad para compartir su arte.

El evento está previsto para próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Gran Hotel Tourbillon Cataratas. La entrada será libre y gratuita, con la participación de coros nacionales e internacionales que llegarán para compartir su arte en la ciudad.

Con la adhesión del Iturem, el Festival Coral Iguazú contará con la participación de importantes agrupaciones de la región y del exterior, entre ellas el Coro Raíces Navarras de Bolívar, Buenos Aires; el Coro Río Uruguay y Cantiamo María de Salto, Uruguay; el Coro Torrecita de Urdampilleta; el Coro del IESVA de Villa Ángela, Chaco; el Coro Renacer de Salta; el Coro Polifónico de Mercedes “Helga T. de Von Spangenberg” de Corrientes; el Coro Fratelli all’Estero de Uruguay; el Coro Voces de mi Pueblo de Pirovano, Buenos Aires; y el Coro Contas & Cantos Asscontas de Minas Gerais, Brasil.

Durante dos jornadas, los coros presentarán repertorios que incluyen tanto música popular y folclórica como obras académicas, ofreciendo un espacio de intercambio cultural y valorización de la riqueza vocal de la región y del mundo.

El festival se perfila como una oportunidad única para disfrutar de la diversidad artística en un escenario de excelencia.