Detuvieron en Puerto Iguazú a un delincuente acusado de asaltar a un motociclista.

La Policía de Misiones detuvo en Puerto Iguazú a Marcelo A. (24), alias “Huevo”, acusado de asaltar a un motociclista y sustraerle el rodado junto a su teléfono celular. El operativo permitió además recuperar la motocicleta, que se encontraba en proceso de desarme para su comercialización ilegal.

El hecho que desencadenó la investigación ocurrió el lunes sobre la calle Las Petunias, donde un hombre de 33 años denunció haber sido interceptado y amenazado con un arma blanca a la altura del cuello. Bajo intimidación, el agresor logró llevarse una moto Guerrero Trip 110 cc y un celular.

Con la denuncia en curso, la Brigada de Investigaciones y la División Cibercrimen desplegaron un operativo que culminó anoche con la detención del sospechoso en la calle Alarcón, en el barrio Libertad. En el lugar se recuperó la motocicleta robada, ya desarmada en parte.

El detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición de la Justicia. Según fuentes policiales, “Huevo” estaría vinculado a al menos tres hechos delictivos recientes y enfrenta también una denuncia por violencia de género radicada por su pareja.