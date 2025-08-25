Detuvieron a un joven de 19 años por un robo a mano armada en Puerto Iguazú.

Un joven de 19 años fue detenido el sábado 23 de agosto durante un operativo de la Unidad Regional V en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú. Está acusado de participar en un robo a mano armada ocurrido la semana pasada, cuando la víctima, también de 19 años, fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta Honda Titán.

Los asaltantes, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron una moto Rouser 200 cc que posteriormente apareció abandonada en una zona de malezas.

Tras tareas de investigación, la policía allanó la vivienda del sospechoso, identificado como Kevin B., y secuestró prendas de vestir que coincidirían con las descriptas por la víctima.

El detenido fue trasladado a la sede policial y permanece a disposición del Juzgado interviniente, mientras los investigadores avanzan en la búsqueda del segundo sospechoso, cuya identidad ya fue establecida.