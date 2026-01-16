Detuvieron a un joven de 19 años acusado de robar una vivienda en Wanda y vender objetos sustraídos.

Efectivos de la Policía detuvieron en la tarde del jueves a un joven de 19 años acusado de haber cometido un robo en una vivienda de Wanda y de haber comercializado parte de los elementos sustraídos. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:35 en el barrio Cárdenas, durante un operativo encabezado por la División Comando Radioeléctrico con el apoyo de personal encubierto de la División Investigaciones.

El detenido fue identificado como Ernesto A. y está señalado como el presunto autor de un hecho ocurrido el pasado 8 de diciembre, cuando desconocidos ingresaron a la vivienda de una joven de 19 años y sustrajeron un televisor Smart de 32 pulgadas, junto a otros objetos de valor.

A partir de la denuncia de la víctima, los investigadores avanzaron con tareas de análisis y recolección de datos que permitieron identificar y localizar al sospechoso. El joven fue interceptado en la vía pública y aprehendido sin que se registraran incidentes.

En el marco de la investigación también se logró recuperar parte de los elementos robados, los cuales ya habían sido comercializados. Tras su detención, el joven quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a una dependencia policial, donde se continuaron las actuaciones de rigor. En las próximas horas se prevé la restitución de los objetos recuperados a su propietaria.