La comunidad mbya guaraní Fortín Mbororé de Puerto Iguazú fue escenario de un homicidio que conmociona a la zona. En la mañana de este domingo fue hallado el cuerpo sin vida de César Núñez, de 18 años, tendido en un trillo detrás de la Escuela BOP Nº 111.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones, la División Criminalística y el médico policial, quien ordenó la realización de una autopsia para establecer la causa del deceso. Durante las pericias se secuestraron elementos de interés, entre ellos un trozo de rama y prendas de vestir.

Las primeras averiguaciones señalan que Núñez había compartido bebidas alcohólicas con Osbaldo V. (19) y un adolescente de 16 años. Tras una gresca, ambos quedaron implicados en el hecho y ya se encuentran a disposición de la Justicia.

Detuvieron a dos hombres por el homicidio de un joven en Puerto Iguazú.

En un allanamiento a la vivienda del menor, la Policía secuestró prendas de vestir presuntamente usadas en la riña. Por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú, el joven de 19 años fue notificado de su detención por homicidio, mientras que el adolescente fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento (CEMOAS) de Eldorado.