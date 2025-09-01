Detienen en Andresito a un joven que intentaba huir a Brasil tras un robo.

En un operativo conjunto de seguridad fronteriza, la Policía de Misiones arrestó a un joven de 20 años en Comandante Andresito cuando intentaba cruzar a Brasil con una motosierra robada a un colono.

El procedimiento tuvo lugar este domingo, en el marco del 3° Operativo Simultáneo de Divisas y Fronteras Seguras y del 4° Operativo Minerva, que buscan reforzar el control en zonas limítrofes. La intervención estuvo a cargo de la Mini Brigada de Investigaciones de la comisaría local, que patrullaba las márgenes del río San Antonio, límite natural con el país vecino.

Durante la recorrida, los uniformados advirtieron la presencia del sospechoso, identificado como Antonio Manuel M., quien trasladaba una motosierra marca Niwa. La herramienta había sido denunciada como sustraída horas antes por un colono de la zona.

Tras verificar los datos de la denuncia, los efectivos procedieron al secuestro del objeto robado y a la detención del joven, que fue trasladado a sede policial. La herramienta será restituida en breve a su propietario.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar si estaría vinculado a otros hechos similares en la región.