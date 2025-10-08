Desmantelan un narcokiosco transfronterizo en San Antonio y detienen a un hombre con más de un kilo de cocaína.

La Policía de Misiones desmanteló un narcokiosco transfronterizo en la localidad de San Antonio, donde detuvo a un hombre de 45 años acusado de vender y distribuir estupefacientes. Durante el allanamiento se secuestró casi kilo y medio de cocaína, además de marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y una motocicleta adulterada con dominio brasileño.

El operativo se concretó cerca de las 20:30 del martes, en una vivienda del barrio 1.º de Mayo, bajo orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú. En el lugar residía Ernán F., quien se encontraba bajo investigación por una causa de violencia familiar, aunque en la requisa surgieron pruebas que lo vinculan directamente al narcotráfico.

Durante la inspección, los agentes descubrieron que la vivienda funcionaba como punto de acopio y comercialización de drogas, con conexiones hacia el lado brasileño de la frontera. Dentro de un placard se hallaron dos paquetes tipo ladrillo, envueltos en material gris, que contenían una sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína. El test de campo realizado por la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XII confirmó el positivo para cocaína, con un pesaje total de 1,334 kilogramos, valuados en alrededor de 20 millones de pesos.

Además, se incautaron 6 gramos de marihuana, cuatro balanzas de precisión, un revólver calibre .38 marca Taurus con dos municiones, $191.690 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta Honda Fan 125 de origen brasileño, con numeración adulterada y dominio correspondiente a una Zanella 110, presuntamente robada en Brasil.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Iguazú, se procedió al secuestro del arma y la detención del acusado. En paralelo, el Juzgado Federal de Iguazú intervino por el hallazgo de las sustancias ilícitas, ordenando el secuestro de la droga y de todos los elementos vinculados al narcomenudeo.

El detenido permanece alojado en la comisaría de San Antonio, a disposición de ambas autoridades judiciales mientras continúa la investigación.