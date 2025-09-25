Denuncias cruzadas por agresiones y amenazas en una pareja de 20 años en Puerto Iguazú.

La Policía de Misiones intervino en un complejo episodio ocurrido en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, donde una pareja de 20 años radicó denuncias mutuas por agresiones y amenazas.

El primer hecho se registró el martes por la noche, cuando una joven denunció a su pareja por agresiones físicas y amenazas de muerte, señalando además que el acusado poseía un arma de fuego. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de aire comprimido y, por orden judicial, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto del acusado hacia la denunciante.

Cuarenta minutos más tarde, el joven se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar a su pareja, a quien acusó de haberlo atacado horas antes con un destornillador mientras circulaban en un vehículo, lo que además provocó daños en el automóvil.

El médico policial constató que el joven presentaba lesiones que demandarán al menos diez días de recuperación. Tras la consulta judicial, la acusada fue notificada en la causa y continuará en libertad.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga ambas denuncias en el marco de un conflicto que derivó en medidas restrictivas y actuaciones paralelas contra los dos integrantes de la pareja.