Demoraron a un jugador por agredir a un árbitro durante un partido de fútbol 5 en Iguazú

El ataque ocurrió tras la suspensión del encuentro por incidentes. La víctima sufrió lesiones leves y el agresor quedó sujeto a una causa judicial.

Jimena Leguizamón
24 de diciembre de 2025,

Un hombre de 28 años fue demorado ayer en la ciudad de Puerto Iguazú, acusado de haber agredido físicamente a un árbitro durante un partido de fútbol 5 disputado en una cancha ubicada sobre la calle Santa María. El hecho se registró en los últimos días y generó amplia repercusión tras la difusión de un video del ataque.

Según se informó, el episodio se produjo cuando el árbitro decidió suspender el encuentro debido a incidentes y agresiones verbales entre los jugadores. En ese contexto, uno de los participantes se abalanzó sobre el juez del partido y lo golpeó con puños, además de proferir amenazas, hasta que fue retirado del lugar por otros integrantes de su equipo.

La víctima, un hombre de 41 años, fue examinada por un médico policial, quien constató que presentaba lesiones de carácter leve. Posteriormente, el árbitro formalizó la denuncia en sede policial.

A partir de la viralización de las imágenes y de las tareas investigativas, efectivos policiales lograron identificar al agresor y concretaron su aprehensión cerca de las 13:40. Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3, el implicado quedó supeditado a la causa y fue notificado de medidas de restricción en relación con el denunciante.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

