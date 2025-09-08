Competidores de Iguazú brillaron en la velada de boxeo de Cerro Azul.

Cerro Azul fue escenario el sábado 6 de septiembre de una noche histórica de boxeo, donde los competidores de Iguazú se llevaron los reflectores gracias a sus destacadas actuaciones.

En la final de los Juegos Deportivos Misioneros, Facundo Mayol (Centro Empleados BOX de Iguazú) derrotó a Joaquín Montenegro (2 de Mayo) por RSC en el segundo round, asegurando su clasificación a los Juegos Nacionales Evita 2025 que se disputarán en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

Otro triunfo importante fue el de Yordan Galeano (Centro Empleados BOX de Iguazú), quien venció por puntos a Gabriel Valerio (Leandro N. Alem) en un combate cargado de intensidad y técnica.

En la pelea estelar femenina, Adriana Tachile, representante local, logró imponerse por puntos en la revancha ante Elisabeth Schuman (Garupá), mostrando precisión y dominio durante todo el enfrentamiento.

El evento también contó con la participación de otros púgiles de Misiones, pero los competidores de Iguazú fueron los grandes protagonistas, resaltando el crecimiento del boxeo en la ciudad y su proyección hacia competencias nacionales.

La velada fue organizada por el profesor Miguel Motta, bajo la fiscalización de la Delegación FAB Misiones y con el acompañamiento del Ministerio de Deportes de la provincia, y contó con un Polideportivo municipal colmado de público, que celebró cada triunfo de los representantes de Iguazú.