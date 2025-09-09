Vía Iguazú / Choque

Choque entre dos motocicletas en Iguazú dejó dos heridos, uno con fractura de cráneo

El accidente ocurrió el último fin de semana en la intersección de las calles Héctor Cámpora y Salto Belgrano. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital SAMIC.

9 de septiembre de 2025,

Choque entre dos motocicletas en Iguazú dejó dos heridos, uno con fractura de cráneo.

Un grave siniestro vial se registró el último fin de semana en Puerto Iguazú, donde dos motocicletas colisionaron y sus conductores resultaron heridos. Uno de ellos permanece internado con fractura de cráneo, mientras que el otro sufrió lesiones de menor gravedad.

El hecho ocurrió en la medianoche del sábado, en la intersección de las calles Héctor Cámpora y Salto Belgrano. Personal de Bomberos Voluntarios de Iguazú y del servicio de emergencias 107 asistieron en el lugar, realizando la inmovilización de los heridos y su posterior traslado al Hospital SAMIC.

Según el parte médico, Elton B. (21) presentó una herida cortante en la nariz, mientras que Maicon M. (35) sufrió una fractura de cráneo en la región frontal, motivo por el cual permanece internado.

En la escena trabajaron también efectivos de la Comisaría Segunda, Policía de Tránsito Municipal y personal de criminalística. Ambos rodados fueron secuestrados mientras se investigan las causas del accidente.

