Bomberos de Iguazú incorporaron un nuevo camión cisterna y fortalecen su capacidad operativa.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú presentó oficialmente un nuevo camión cisterna que se suma a su flota operativa, en una jornada destacada para la seguridad civil de la ciudad. Se trata de una unidad Mercedes Benz equipada con un tanque de acero inoxidable de última generación y una capacidad de 9.000 litros, lo que representa un importante refuerzo para el combate de incendios y la atención de emergencias.

La incorporación fue posible gracias a una administración de recursos propios del cuartel, provenientes de inspecciones edilicias, el alquiler de locales comerciales pertenecientes a la institución y un aporte extraordinario del municipio, además del acompañamiento del gobierno provincial y el respaldo constante de la comunidad local.

Desde la comisión directiva señalaron que la nueva unidad permitirá optimizar las líneas de ataque en incendios y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, incluyendo la asistencia a la población en contextos de emergencia hídrica.

La llegada del camión cisterna refleja el proceso de fortalecimiento institucional que atravesó el cuartel en los últimos años. En el pasado, la falta de equipamiento había puesto en riesgo su funcionamiento, pero tras una profunda reestructuración se logró dotar a cada bombero de su equipamiento personal y modernizar la flota.

Actualmente, los Bomberos Voluntarios de Iguazú cuentan con dos camiones cisterna y una unidad de rescate que también puede funcionar como ambulancia en apoyo al sistema de salud. Con esta nueva incorporación, el cuartel se consolida como uno de los mejor equipados de la provincia de Misiones y como un referente regional en materia de operatividad y compromiso con la comunidad.

