Avanza la investigación por el femicidio de Irene Medina en Puerto Esperanza.

La localidad de Puerto Esperanza se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Irene Elvira Medina, una enfermera de 61 años reportada como desaparecida desde el viernes. La mujer fue encontrada cerca de la medianoche del sábado en un baldío lindero a la vivienda donde trabajaba como cuidadora.

El único detenido hasta el momento es Andrés Darío G., de 45 años, hijo del dueño de casa y empleador de la víctima, quien será indagado este lunes en el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. Durante las primeras entrevistas con la Policía, el sospechoso presentaba rasguños en el rostro, lo que reforzó las sospechas sobre su participación en el hecho.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la hija de la víctima, de 21 años, quien alertó que Medina había salido de su domicilio el viernes por la tarde para cumplir con su trabajo, pero no regresó ni respondió llamadas. Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó en la vivienda de la familia para la que trabajaba, donde se produjo el hallazgo del cuerpo.

En el lugar se secuestraron el teléfono celular de la víctima y otros elementos de interés para la causa. La autopsia será clave para establecer la causa y la data de muerte. En paralelo, la Policía Científica y peritos continúan con las tareas periciales bajo directivas judiciales, en una investigación que se encuadra como homicidio.