Avanza la investigación por el asesinato de un changarín en Puerto Iguazú.

Durante las últimas horas trascendieron avances en la investigación por el asesinato de Gustavo Vera, un changarín de 35 años que fue hallado sin vida en la madrugada del lunes en una esquina del barrio Obrero de Puerto Iguazú, con múltiples impactos de bala.

Los estudios preliminares de la autopsia realizada en la Morgue Judicial confirmaron que la víctima recibió cinco disparos en distintas partes del cuerpo. En la intervención se extrajeron dos proyectiles completos y tres fragmentos, y se determinó que uno de los tiros perforó el corazón y un pulmón, causándole la muerte.

Si bien la Justicia no descarta ninguna hipótesis, la línea de investigación más fuerte apunta a un posible ajuste de cuentas. Hasta el momento se sabe que Vera se dedicaba a recolectar y reciclar materiales en la vía pública y atravesaba consumos problemáticos.

Según las primeras reconstrucciones, las últimas personas en verlo con vida fueron su pareja y su madre, María, quien luego reconoció el cuerpo. El hallazgo se produjo alrededor de las 3 de la madrugada sobre la calle Juan Manuel de Rosas casi Ceibo, tras un llamado de vecinos que alertaron sobre disparos y la presencia de un hombre tendido en el suelo.

Horas antes del crimen, la víctima habría compartido bebidas en su vivienda del barrio Obrero y posteriormente se dirigió a la casa de su madre, en el barrio Almirante, donde intentó venderle una prenda.