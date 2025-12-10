Asumieron los nuevos concejales de Puerto Iguazú y Carlos Ríos fue elegido presidente del Concejo.

En la mañana de este miércoles se realizó la sesión especial en la que asumieron los tres concejales electos para el periodo 2025–2029: Fabián De Sa, Carlos Ríos y Graciela Sosa.

Previo a la jura, la Comisión de Poderes revisó los pliegos presentados por los ediles y determinó que ninguno registraba incompatibilidades para ocupar sus bancas. Con el dictamen favorable, los candidatos proclamados prestaron juramento y formalizaron su incorporación al Concejo Deliberante de Puerto Iguazú.

Luego de la asunción, el cuerpo legislativo procedió a la elección de sus nuevas autoridades, que ejercerán funciones durante el próximo año. La presidencia quedó a cargo del concejal Carlos Ríos, quien conducirá el Concejo en el siguiente periodo legislativo.

Como vicepresidenta primera fue designada Raquel Makowski, mientras que la vicepresidencia segunda recayó en Esteban Pereyra.

La sesión concluyó con un mensaje de compromiso institucional y expectativas positivas respecto al trabajo legislativo que se desarrollará a partir del próximo año en la ciudad.

Fuente: Radio Yguazú