Allanamiento y detención en Iguazú por una causa de presunto robo y venta ilegal de combustible.

Un allanamiento con detención se llevó a cabo el pasado 18 de enero en la ciudad de Puerto Iguazú, en el marco de una causa judicial vinculada a un presunto robo y comercialización ilegal de combustible. La investigación se inició a fines de 2025, a partir de una denuncia presentada por una empresa de transporte que detectó anomalías en el consumo de combustible de sus unidades.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 y ejecutado por personal de la Policía Federal Argentina, a través de la División Triple Frontera. De acuerdo a la investigación, una auditoría interna de la empresa denunciante permitió advertir una importante discrepancia entre el combustible cargado y los recorridos efectivamente realizados, lo que habría ocasionado un perjuicio económico de magnitud.

A partir de tareas de vigilancia, análisis de geolocalización y registros fotográficos, los investigadores lograron identificar un presunto modus operandi que consistía en la extracción de combustible de los vehículos de la empresa para su posterior comercialización de manera ilegal.

Durante el allanamiento, realizado en un domicilio del barrio Cataratas, los efectivos secuestraron un vehículo, teléfonos celulares y diversa documentación considerada relevante para la causa. Además, se habrían encontrado elementos vinculados al almacenamiento y traslado de combustible.

La persona detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance total de la maniobra y establecer si existen otras personas involucradas. Desde la fuerza indicaron que la causa permanece en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas.

La investigación es llevada adelante por el Departamento de Investigaciones Complejas NEA, en conjunto con la División Triple Frontera de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Juzgado interviniente.