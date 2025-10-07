“Al Caer el Sol en Cataratas”: música, danza y sabores regionales en el Parque Nacional Iguazú.

Este domingo 12 de octubre, el anfiteatro del Parque Nacional Iguazú se convertirá en escenario de una nueva edición de “Al Caer el Sol en Cataratas”, una propuesta cultural que invita a disfrutar de la música, la danza y la gastronomía regional en un entorno natural único. El evento, con entrada libre y gratuita, es organizado por Iguazú Argentina S.A., la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones y la administración del Parque Nacional Iguazú.

La jornada reunirá a artistas de Argentina, Brasil y Paraguay en un encuentro que celebra la diversidad cultural del Mercosur. Entre los participantes figuran el Coro Guaraní Infantil Jasy Porá, el Coro Qom Chelaalapí, Herencia Gaucha, Toby Villa, el Instituto Alaya, el Elenco Folklórico Latinoamericano UNILA y la compañía brasileña CIA DO CORPO.

Además de las presentaciones artísticas, el público podrá disfrutar de una merienda típica con mate cocido, chipas, mbeyú y reviro, elaborada por las panaderías La Real y El Pan de la Abuela.

Quienes visiten el Parque Nacional Iguazú podrán acceder directamente al anfiteatro, mientras que la empresa Río Uruguay ofrecerá un servicio gratuito de transporte desde la Plaza San Martín de Puerto Iguazú, con viajes de ida y vuelta.

La propuesta se presenta como una oportunidad para compartir en comunidad, revalorizar las tradiciones regionales y fortalecer los lazos culturales entre los pueblos que comparten la tierra de las Cataratas.