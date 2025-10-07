Superluna de octubre 2025: el ritual más efectivo para atraer dinero y prosperidad, según tu signo.

La Superluna de octubre de 2025 promete ser todo menos discreta. Durante la noche del 6 al 7 de octubre, la Luna entrará en el signo de Aries y se mostrará con un resplandor inusual, más brillante de lo habitual. Será como si el cielo hubiera aumentado su potencia para iluminar cada rincón. Lejos de pasar inadvertida, esta será la luna más intensa del año y marcará el inicio de la temporada de superlunas.

ARCHIVO - Una superluna con eclipse lunar parcial se eleva sobre el lago Michigan en Chicago, el 17 de septiembre de 2024. (AP poto/Kiichiro Sato, archivo)

Aries representa el fuego, la acción y los nuevos comienzos. Por eso, esta superluna no llega para ofrecerte calma, sino para impulsarte: a liberar lo que pesa, a animarte a pedir lo que realmente deseás y a tener el coraje de empezar de nuevo. Su energía puede sentirse intensa, pero también abre un portal poderoso para atraer cosas buenas. No hace falta un gran ritual: lo esencial es la intención, esos pequeños gestos que conectan tu corazón con el universo. Descubrí qué pequeño ritual podés hacer durante la Luna llena de octubre para manifestar lo que deseás según tu signo.

Qué ritual debés hacer para atraer la buena suerte durante la Luna Llena de octubre, según tu signo

Aries: Aries, esta luna es completamente tuya: marca un nuevo comienzo. Tu ritual es de autoafirmación. Enciende una vela roja —tu color, tu fuego— y siéntate frente a un espejo. Mírate con honestidad, aunque te incomode. En un papel, escribe “Esto ya no soy” y anota lo que quieras dejar atrás: miedos, inseguridades, viejas versiones de vos. Luego, en otro papel, escribe “Esto me atrevo a ser” y enumera lo que deseás manifestar: confianza, amor, proyectos. Quema ambos papeles con la llama de la vela. Mientras las cenizas se elevan, repetí: “Me libero y renazco”. Vas a sentir cómo tu energía se enciende nuevamente.

Tauro: Tauro, tu energía está ligada a la calma y el placer, así que tu ritual debe ser suave pero profundo. Llená un cuenco con agua tibia y agregale pétalos de flores —rosas, jazmín o las que tengas—. Sumergí tus manos en el agua, cerrá los ojos y pensá en las cargas que querés liberar. Susurralas al agua, como si se disolvieran ahí. Dejá el cuenco bajo la luz de la luna toda la noche. A la mañana siguiente, usá esa agua para regar una planta o verterla en la tierra. Así le decís al universo: “Transformá mis miedos en nuevas raíces”.

Géminis: Géminis, tu poder está en las palabras, por eso tu ritual es escribirle al futuro. Tomá tu cuaderno favorito y redactá una carta a tu “yo” de dentro de seis meses, como si ya vivieras tu mejor versión. Por ejemplo: “Hoy me siento en paz, mis ideas fluyen y llegan a la gente correcta”. Cuando termines, leela en voz alta tres veces bajo la luna llena, como un hechizo. Luego doblala y guardala en un sitio especial: debajo de la almohada o en tu escritorio. Cada palabra será una semilla cósmica.

Cáncer: Cáncer, vos vibrás con el hogar y las emociones. Tu ritual es crear un mini altar de gratitud. Elegí un rincón tranquilo, colocá una vela blanca y tres objetos que representen tu casa o tu corazón: una foto, un recuerdo, algo que ames. Enciende la vela y mencioná tres cosas por las que agradecés hoy. Luego pedí tres más que quieras atraer: armonía, estabilidad, amor. Dejá que la vela arda un rato (con cuidado). Este ritual te ayudará a reconectar con tu centro y tu sensación de protección.

Leo: Leo, la superluna en Aries activa tu fuego interior y tu deseo de brillar. Tu ritual es darle voz a tus anhelos. Escribí en un papel lo que quieras atraer: un proyecto, amor, éxito. Salí al exterior y, bajo la luna, leelo con convicción, como si declararas tu manifiesto al universo. Luego rompé el papel en pedacitos y dejalos volar al viento o enterralos en la tierra. Sentí que tu deseo se esparce como chispas encendidas.

Virgo: Virgo, esta luna te invita a soltar el control. Tu ritual es un acto de rendición. Hacé una lista de todo aquello que te preocupa pero que no depende de vos: decisiones ajenas, el futuro, el dinero. Doblá el papel y ponelo dentro de un frasco con agua y una pizca de sal. Dejalo toda la noche bajo la luz de la luna. A la mañana siguiente, tirá esa agua a la tierra y decí: “Suelto lo que no está en mis manos, confío en lo que sí”. Soltar también es una forma de amor propio.

Libra: Libra, esta superluna ilumina tus vínculos. Tu ritual es limpiar y equilibrar relaciones. Encendé dos velas: una blanca y otra rosa. En la blanca escribí lo que querés dejar atrás (conflictos, dependencias), y en la rosa, lo que querés atraer (amor sano, comprensión). Prendelas al mismo tiempo y observá cómo arden mientras decís: “Dejo ir lo que me pesa, atraigo lo que me nutre”. Guardá un poco de la cera como amuleto.

Escorpio: Escorpio, esta luna toca tu cuerpo y tu rutina. Tu ritual es de purificación. Llená la bañera con agua tibia, sal gruesa y unas ramitas de lavanda o romero. Mientras el agua corre, pensá en lo que querés limpiar: tensiones, pensamientos obsesivos, cansancio. Sumergite con la intención de liberar todo eso. Al salir, escribí un deseo para tu día a día (más energía, calma, hábitos saludables) y colocalo en un sitio visible. Te ayudará a mantener tu foco y bienestar.

Sagitario: Sagitario, tu energía se enciende con el movimiento y la alegría. Tu ritual es bailar bajo la luna. Elegí una canción que te haga sentir libre y dejá que tu cuerpo se mueva sin pensar. Luego escribí en un papel un deseo creativo o romántico, ponelo debajo de una vela morada o roja y encendela. Mientras arde, repetí: “Confío en mi fuego, confío en mi alegría”. Recordá: tu mayor magia está en tu entusiasmo.

Capricornio: Capricornio, esta superluna toca tus raíces. Tu ritual es de anclaje y sanación. Limpiá un rincón especial de tu casa, colocá una vela blanca, un vaso con agua y un objeto que simbolice tu familia o tu infancia. Encendé la vela y agradecé tres cosas que tu pasado te enseñó. Luego escribí lo que querés manifestar en tu presente (paz, estabilidad, reconciliación) y colocá el papel debajo del vaso. A la mañana siguiente, tirá el agua a la tierra y guardá el papel como recordatorio de tus nuevas bases.

Acuario: Acuario, tu mente está activa y brillante. Tu ritual conecta con el aire y la palabra. Escribí en pequeños papeles tus deseos: “quiero claridad”, “quiero amor”, “quiero viajar”. Salí bajo la luna, encendé un incienso y quemás los papeles uno por uno, dejando que el humo los lleve al cielo. Mientras lo hacés, decí: “Mis palabras vuelan y el universo me escucha”. Te recordará que tu voz tiene poder.

Piscis: Piscis, esta superluna toca tu relación con la abundancia y el amor propio. Dibujá un círculo grande en una hoja. Dentro, escribí lo que ya valorás de vos (tu empatía, tu sensibilidad, tu creatividad). Alrededor, anotá lo que querés atraer: estabilidad, oportunidades, reconocimiento. Colocá la hoja bajo un vaso con agua endulzada con miel o azúcar y dejala toda la noche bajo la luna. A la mañana siguiente, bebé un sorbo de esa agua como símbolo de integración. Es un gesto simple, pero poderoso, que te recuerda que ya sos abundancia.