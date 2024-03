Qué significa soñar con tu ex pareja, según los psicólogos.

El mundo de los sueños presenta en las personas una gran incertidumbre, por lo que muchos, a la hora de despertarse, intentar recordar aquella representación que tuvieron mientras dormían y, preocupados, buscan brindarle algún significado, pero mayormente no lo consiguen.

Asimismo, uno de los sueños más tradicionales es soñar con tu ex pareja, pero pocos conocen lo que quiere decir dicho suceso. A continuación, la explicación sobre qué simboliza esta aparición mientras dormimos, según los especialistas.

Estos son los principales significados de soñar con un ex

¿Qué significa soñar que vuelvo con mi antigua pareja?

Soñar que volvés con tu ex podría significar que todavía lo seguís queriendo y que no querés ponerle fin a la relación. “Suele ser señal de un deseo oculto que tenemos de volver con él o con ella, pero como eso no ocurre en el mundo real, nuestra mente crea escenarios para que se lleve a cabo aquello que anhelamos”, indicó el sitio especializado Psicología Online.

El significado de soñar con tu ex. Foto: Shutterstock

¿Qué significa soñar que tengo relaciones con mi ex?

Según expertos, si soñaste que tenés relaciones sexuales con tu ex es porque, sin dudas, extrañás tener aquella intimidad con esa persona. En efecto, tendrás que saber que deberás cubrir ese deseo por otro lado, por lo que tu inconsciente te está avisando que algo te hace falta.

¿Qué significa soñar con mi ex?

Los psicólogos afirman que soñar con un ex simboliza una necesidad de un rotundo cambio, Al cortar una relación, el inconsciente se encuentra en un período de adaptación, por lo que deberá acostumbrarse a vivir la vida sin esa especial persona. Es por ello que tendrás que transformar tu rutina para permitirte estar sola/o, realizando actividades tales como ir al gimnasio, leer un libro o conocer algún país.