Qué significa la llegada de un colibrí a tu hogar, según el Feng Shui.

Ver a un colibrí revoloteando entre las flores del hogar genera una alegría instantánea, aunque lo que muchos desconocen es que, según el Feng Shui, su presencia puede traer consigo un significado especial.

Este pequeño pájaro encierra un significado que va más allá de su atractivo. Para el Feng Shui, su presencia en la casa anuncia la llegada de etapas de felicidad, amor y equilibrio.

Un colibrí se acerca a una flor en el césped de los jardines durante un partido de béisbol de entrenamiento de primavera entre los Reales de Kansas City y los Rangers de Texas, el sábado 24 de febrero de 2024, en Surprise, Arizona (Foto AP/Lindsey Wasson)

Si un colibrí se posa cerca de una ventana o aparece en el jardín, se interpreta como una señal de que la energía del hogar se está renovando con buenas vibraciones. Su constante vuelo en busca de flores también simboliza la dulzura y el goce de las relaciones afectivas.

Estos son los significados de la visita de un colibrí

Alegría y optimismo: la llegada del colibrí indica que el hogar se llena de vibraciones positivas y frescas.

Amor y unión: su vuelo transmite ternura y simboliza la fortaleza de los vínculos afectivos.

Vitalidad y fuerza: aunque es un ave diminuta, su capacidad para lograr grandes proezas recuerda que la pasión y los objetivos claros potencian la energía interior.

Buena suerte y prosperidad: distintas creencias consideran que su visita anuncia abundancia y la apertura a nuevas posibilidades.

Un colibrí revolotea a centímetros de una flor.

Cuando un colibrí entra en la casa o recorre el jardín, el Feng Shui lo interpreta como una señal de que el lugar cuenta con energía clara, armónica y atractiva.