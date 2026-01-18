Qué predicciones lanzó Jimena La Torre para los signos en 2026: quiénes tendrán éxito

Una de las cosas más esperadas con la llegada del Año Nuevo, es la definición de los signos del zodíaco que tendrán éxito y arrasarán en este 2026. Es por eso que uno de los análisis más esperados era el de la astróloga Jimena La Torre.

Según la experta, el 2026 será el año de las luminarias, un ciclo marcado por el tránsito de Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, a través de los signos de Cáncer y Leo. Este movimiento astrológico potenciará las oportunidades de crecimiento, éxito y protagonismo para varios signos, especialmente aquellos vinculados al elemento agua y fuego. La Torre publicó sus primeros análisis para este nuevo año, anticipando quiénes ocuparán el podio de los más favorecidos.

En su ranking, la astróloga destaca que tanto en la primera mitad del año como en la segunda, los signos beneficiados tendrán la posibilidad de destacarse en el plano profesional, económico y personal, gracias a la influencia positiva de los astros. Júpiter será el gran motor de estos logros, abriendo caminos para el desarrollo, el liderazgo y la concreción de metas largamente buscadas.

Leo, Cáncer, Aries y Sagitario encabezan el ranking de los más favorecidos, con oportunidades de crecimiento y liderazgo.

El ranking de los signos más favorecidos en 2026 según Jimena La Torre

De acuerdo con el análisis de Jimena La Torre, los signos que liderarán el éxito en 2026 serán:

Leo: Encabeza el podio como el gran ganador del año, gracias a su fuerza, productividad y capacidad de brillar. La astróloga señala que será un período para destacarse y superar los logros alcanzados en 2025. Leo podrá desarrollar un aspecto mucho más productivo y visible en todos los ámbitos.

Cáncer: Ocupa el segundo lugar con un año de consolidación y crecimiento profesional. La influencia de Júpiter facilitará avances en la carrera, nuevos proyectos y la apertura de puertas importantes para su desarrollo.

Aries: El tercer puesto es para Aries, que sentirá un renovado liderazgo y la posibilidad de iniciar proyectos independientes. La Torre anticipa que todo lo que se proponga estará al alcance de su mano, especialmente cuando el Sol transite por su signo.

Sagitario: En cuarto lugar, Sagitario recibirá un impulso positivo en todos los ámbitos: amor, dinero, trabajo y éxito personal. La astróloga lo describe como un año para subirse al escenario del triunfo y cosechar reconocimientos.

Piscis: El quinto lugar corresponde a Piscis, que logrará contratos, acuerdos y estabilidad en distintos aspectos de la vida. Las oportunidades de formalizar relaciones o proyectos serán una constante.

Escorpio: Finalmente, Escorpio disfrutará de cosecha y disfrute familiar. La primera parte del año estará marcada por la recolección de frutos y la segunda por el confort y la tranquilidad en el ámbito hogareño.

La astróloga recomienda aprovechar este ciclo para tomar decisiones importantes y alcanzar metas largamente esperadas.

Por qué estos signos tendrán éxito y qué esperar del año de las luminarias

La clave del 2026, según Jimena La Torre, reside en el tránsito de Júpiter por Cáncer y Leo, lo que amplifica la energía disponible para los signos de agua y fuego. Esta influencia genera oportunidades únicas para crecer, destacarse y alcanzar metas, tanto en lo personal como en lo profesional. La astróloga recomienda tomar decisiones importantes, animarse a los cambios y aprovechar el impulso de este ciclo para ir por más.

El año invita a brillar, buscar el protagonismo y consolidar lo construido en años anteriores. Para quienes estén en el podio, será fundamental trabajar la confianza y la proactividad para aprovechar al máximo el empuje de los astros en 2026.