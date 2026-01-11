Qué elemento y animal soy en el horóscopo chino, según el año de nacimiento

A diferencia del occidental, el horóscopo chino consta de doce animales que se presentan en el siguiente orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. El nuevo año chino de 2025 comenzará el próximo 29 de enero y será el año de la serpiente de madera.

En la antigua China, se usaban los títulos de los emperadores para enumerar los años hasta que en la dinastía Han del Este (25-220), los chinos empezaron a utilizar los doce signos de animales tal como los conocemos.

Existe una leyenda que asegura que Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él. El primero en hacerlo fue la rata, y de acuerdo al orden de su llegada se considera hoy el orden de los signos.

Qué animal y elemento eres, según el horóscopo chino

Te contamos qué animales coincidieron con cada año hasta 2018, cómo se calculan los elementos y las características de cada uno.

Rata (鼠 - Shǔ): Los nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044

Horóscopo chino - Rata

Los nacidos bajo el signo de la Rata son personas sabias a las que les gusta rodearse de familiares y amigos, a quienes ayudan en sus quehaceres y problemas diarios. Trabajadores, ahorradores y buenos administradores de su economía.

El Búfalo o Buey (牛 - Niú):

Horóscopo chino - Búfalo

925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045

Los búfalos, también llamados bueyes, son animales pacientes y tranquilos, que irradian mucho cariño y amor e infunden respeto. Grandes trabajadores, se sienten felices cuando todo está en orden y logran el éxito gracias a su esfuerzo. Para ellos lo más importante es la familia, aunque son celosos con su pareja. Aman el arte y la música. No les gusta discutir, aunque sí que se respeten sus ideas.

Tigre (虎 - Hǔ):

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046

Horóscopo chino - Tigre

Las personas de este signo son muy pasionales y llenas de energía. No pasan desapercibidas, son aventureros, independientes, ingeniosos, impulsivos y les gusta la diversión. Son amigos para toda la vida, aunque les gusta ser el líderes. A nivel amoroso se muestran fuertes, sexys y seductores, aunque de comportamiento excesivo.

Conejo (兔 - Tù):

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047

Horóscopo chino - Conejo

Los que nacen en el año del conejo reúnen extraordinarias cualidades humanas: son prudentes, inteligentes, afables, discretos, previsores, atentos y benevolentes. Por eso, el signo del conejo es ampliamente aceptado por la gente. De carácter moderado e indulgente, amante de la paz y la concordia, el conejo odia la guerra y la violencia. Le gusta la vida tranquila, la ternura y la armonía.

Dragón (龍 - Lóng):

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048

Horóscopo chino - Dragón

El dragón es el símbolo del Emperador en China, es imaginativo, magnánimo, emprendedor, afortunado y poderoso. Está lleno de fuerza y vitalidad. Es un verdadero acumulador de energía y si lo hacés enojar, se enfurecerá de tal manera que perderá los estribos. Será difícil calmarlo, ya que no cree en nada ni en nadie. Los dragones suelen dar buenos consejos y son afortunados tanto en el dinero como en el amor. Son muy sentimentales y se enamoran locamente.

Serpiente (蛇 - Shé):

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049

Horóscopo chino - Serpiente

Las serpientes son astutas, saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Su conversación es elegante y fluida. Son intensos y prudentes a la vez. Son celosas y posesivas con su familia pero leales. Les gusta mimar a sus amigos y esperan de ellos una actitud recíproca. Si se sienten desdeñados o fracasan en sus tentativas, pueden estar enojados durante horas, aunque son buenas para mantener la calma y parecer tranquilas en situaciones difíciles.

Caballo (馬 - Mǎ):

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050

Horóscopo chino - Caballo

Populares, optimistas, llenos de alegría, aventureros, elocuentes, impacientes, emprendedores, entusiastas con la vida, grandes amantes y amigos, así son los caballos. Su gran pasión es el dinero y los viajes. Les gusta conocer gente nueva, distintas culturas, hablar idiomas y son el alma de las fiestas. Su atractivo físico y su belleza hace que les sea fácil encontrar el amor.

Cabra (羊 - Yáng):

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051

Horóscopo chino - cabra

La cabra es creativa, artística, positiva, elegante, femenina, afable, compasiva, llorona, sensible, soñadora, orgullosa y triste. No persigue la riqueza material y prefieren vivir de sus ensoñaciones. Aman la familia, los niños, el hogar y estar en contacto con la naturaleza. Son muy trabajadoras, aunque no les gusta la presión ni de una fecha límite, ni de un jefe.

Mono (猴 - Hóu):

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052

Horóscopo chino - Mono

El mono es el animal más parecido al ser humano, es ingenioso, divertido, simpático, de mente rápida y despierta, comprador, persuasivo, sociable, capaz de resolver cualquier problema por difícil que sea. Sus relaciones amorosas y con amigos suelen ser conflictivas, ya que no soporta que no lo valoren. Gozan de buena salud, aunque sus excesos en las fiestas podrían pasarle factura.

Gallo (雞 - Jī):

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053

Horóscopo chino - Gallo

Los gallos son atractivos y seductores, tienen talento. Son meticulosos, eficientes, ordenados, buenos conversadores, observadores, egoístas, usureros, pragmáticos y muy familiares. En el amor son románticos, obstinados y luchan por el control de la pareja. Suelen destacarse como relaciones públicas o como artistas. No prestan demasiada atención a su salud.

Perro (狗 - Gǒu):

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054

Horóscopo chino - Perro

El perro es un ser dedicado al trabajo, honesto, confiable, diligente, con un gran sentido de la justicia y la lealtad. Cautiva a todos con su personalidad excitante, su buen humor y su gran capacidad para escuchar los problemas de los demás y dar buenos consejos. En el amor son fieles y leales, aunque muy celosos de su pareja. Los nervios son su mayor problema.

Cerdo (豬 - Zhū):

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055

Horóscopo chino - Cerdo

El cerdo es un animal sincero, honesto, confiado, educado, cariñoso, servicial, valiente, decidido, con gran fuerza de voluntad, sin grandes pretensiones ni vanidad, tiene los pies en la tierra. Las personas de este signo son muy agradables, tienen buen gusto y modales impecables. En el amor son sensuales, apasionados y pacientes, pero tienen un límite. Además, son muy trabajadores, aunque la falta de atracción por el deporte y la apatía harán que su físico se resienta y pueden engordar en exceso.

Los cinco elementos:

Se dice que estos elementos son la esencia que compone el universo. Cada persona posee uno, según su año de nacimiento. Éstos marcan su personalidad y se complementan con las características de su animal.

(Foto: Instagram/ @pinto_silviascarafia)

Metal: si tu año de nacimiento termina en 0 o 1

Las personas que nacen bajo la influencia del metal se caracterizan por ser alegres, estructuradas, independientes y poderosas. Tienen buena intuición, claridad, disciplina y autoridad. Suelen ser competitivos y saben manejar muy bien sus finanzas, a razón de que son ambiciosos y les gusta el lujo y el poder.

Relación con los otros elementos: el metal proviene de la tierra, es controlado por el fuego y transforma la madera.

Agua: si tu año de nacimiento termina en 2 o 3

Las personas bajo la influencia del agua son muy creativas. Al igual que su elemento, son puras, transparentes y buscan siempre la verdad en cada ámbito de su vida, en la familia, en el trabajo, en su mente y en su cuerpo. Estas propiedades les permiten adquirir responsabilidades y tener una vida de triunfos y metas cumplidas. Además, tienen la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones.

Relación con los otros elementos: del metal se obtiene el agua, ésta alimenta la madera y apaga el fuego para, finalmente, ser absorbida por la tierra.

Madera: si tu año de nacimiento termina en 4 o 5

Los individuos bajo la influencia de la madera son fuertes, emprendedores, audaces y atrevidos. Son personas que confían en sí mismos y tienen una gran fuerza de voluntad, lo que los convierte en seres codiciados a la hora de trabajar duro o de luchar por alguna causa justa. Con la madera se construye, brinda refugio, protección y, por ello, las personas regidas por este elemento, son fuertes y luchadores. Luchan por cumplir sus sueños e intereses. Suelen obtener reconocimientos por sus logros. Además, son buenos para conseguir aliados que los acompañen en sus emprendimientos.

Relación con los otros elementos: a la madera la alimenta el agua y ésta es la materia prima del fuego. Su energía es absorbida por la tierra y es dominada por el metal.

Fuego: si tu año de nacimiento termina en 6 o 7

Las personas regidas por este elemento son originales y poderosos, les cuesta contener sus impulsos, ya que se entregan con pasión a su trabajo, su familia, sus relaciones y todo lo que les interese en la vida. Los signos de fuego son positivos y entregan lo mejor de ellos en todo lo que hacen. Son activos y audaces y su temperamento se relaciona al corazón y la pasión. En todo involucran sus emociones, sus sentimientos y todo lo hacen con mucho amor. La decisión es una característica fundamental y esto les proporciona mucha seguridad en todas sus actividades.

Relación con los otros elementos: este elemento alimenta a la tierra, lo nutre la madera, su calor controla al metal, es decir, lo vuelve maleable y es controlado solo por el agua.

Tierra: si tu año de nacimiento termina en 8 o 9

Las personas regidas por la tierra son prácticas, precavidas y estructuradas. También, apasionadas y muy seductoras. Planifican todo a futuro. Son estables y muy trabajadores, tienen siempre los pies en la tierra y esto los hace muy confiables. Son los indicados para manejar las finanzas, ya que son organizados y honestos. Suelen ser muy comprensivos y proporcionan espacios para que los otros se sientan bien, seguros y contenidos. Son claros y proponen las mejores soluciones para resolver problemas.